合夥誘劫嫖客援交妹判入更生中心　兩同黨囚分別39及13個月

兩名嫖客於2022年12月跟援交少女到尖沙咀一酒店「開房尋歡」，期間遭數名男子入房搶劫。其中一名男疑犯於事後被捕時疑逃走終墮樓不治。涉案援交少女、一名落手搶劫男子及一名涉嫌處理劫款男子，早前承認串謀勒索、搶劫及洗黑錢等罪，押後至今（21日）在西九龍法院（暫代區院）判刑。法官認為本案牽涉相當程度的計劃和鋪排，參與人士各司其職，終判少女入更生中心，餘下兩人入獄39個月及13個月。

3名被告為女子案發時16歲的陳映彤、21歲男子莊浩軒及32歲黃祺盛。陳映彤承認兩項串謀勒索罪，莊浩軒承認串謀勒索、搶劫及盜竊共3罪。兩人同承認或約於2022年12月13日至12月14日期間，不當地要求Ｙ交出15萬元。陳承認於或約於2022年12月6日，不當地要求Ｘ交出8萬元。莊另承認於同年12月13日，在尖沙咀加連威老道一酒店房間搶劫Ｙ，劫去現金2,500元；另於同年12月14日，偷竊屬於Ｙ的兩萬元。黃則承認3項洗黑錢罪，指他於2022年12月14日及28日非法處理共10萬元款項。法官指，陳映彤角色重要，如果沒有她，勒索不會成功，顧及其年紀，判她入更生中心。至於餘下兩人，考慮到被告認罪及案情，判莊浩軒入獄39個月，黃祺盛入獄13個月。

同意案情指，2022年12月6日下午，事主Ｘ答應以6,000元換取性服務。他到尖沙咀一酒店房間，跟女被告陳映彤性交。兩人性交期間，兩名男子突然進入房間，爆粗大罵並拳打Ｘ，拿走Ｘ的電話及銀包，再要挾Ｘ用個人資料借貸及轉帳。最後Ｘ向兩男子支付共逾7萬元後，他們才離開。事主Ｙ方面，2022年12月13日，Ｙ以3,000元換取性服務。當晚9時許，他到尖沙咀一酒店跟女被告陳映彤性交。約一小時後，Ｙ剛步出房間，莊浩軒及另外3人現身，將Ｙ推回房間內，將他按在地上，揮拳施襲，奪走Ｙ銀包內的現金2,500元，並要求他支付15萬元「搞掂件事」。事後，Ｙ發現他的銀行帳戶被人設定一項「定期轉帳指示」，即每星期轉帳3萬元至被告黃棋盛的銀行帳戶，Ｙ在事件中合共損失9.25萬元。

案件編號：DCCC 941/2023