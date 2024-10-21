台拒遷駐南非代表處　批南非單方面毀約

南非早前要求首都比勒陀利亞的台北聯絡代表處本月底前遷離，並警告如有不從將關閉代表處。台外交部長林佳龍周一（21日）批評，這是南非政府單方面毀約，違反雙方在1997年所簽訂的架構，強調如南非是法治國家，就應與台灣協商。台外交部已成立應變小組，做好各種應變的計劃，按雙方協商情況應對。

林佳龍周一上午列席立法院外交及國防委員會報告業務概況，並接受質詢。多名立委關切，南非政府針對要求台北聯絡代表處遷離一事表明「沒有協商空間」，擔心此舉會否引起骨牌效應。林佳龍表示，台駐南非代表處目前在比勒陀利亞正常運作，沒有要搬走，南非不能單方面毀約。他提到反制措施，坦言台外交部有「最壞的劇本想定」，並稱「他們要我們遷，我們也會要他們遷」。被問及會否延燒至非洲友邦伊斯瓦蒂尼，他稱警覺到大陸一連串打壓行動，台方持續加強與伊斯瓦蒂尼的外交關係，阻止情況擴散。

林佳龍指出，自去年在南非舉行金磚國家峰會，到今年中非合作論壇至今，大陸都持續透過利誘、債務陷阱等手段施壓，而且不只針對台灣邦交國，今次也非單一個案，台方將密切注意與應對。另對於台駐美代表俞大㵢早前受訪稱大陸萬一攻台，台灣民眾已做好作戰準備，林佳龍回應時強調如大陸攻台，台灣當然會抵抗。