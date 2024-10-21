紅館墮屏藝能3職員涉串騙　庭上透露演唱會主辦單位損失約1億元

男團MIRROR 2022年7月28日的紅館演唱會，「阿Mo」李啟言等兩名舞蹈員被懸掛半空的巨型屏幕飛鍘擊中。事後演唱會工程總承辦商藝能工程被揭涉虛報屏幕重量，該公司3名職員同被控一項串謀欺詐罪，及一項屬交替的欺詐罪。3人不認罪，案件今日(21日)在區院續審。庭上透露，演唱會原本設計是想掛12塊LED屏幕，呼應Mirror 12子，後來因承重及預算問題才改為掛6塊。主辦單位大國文化損失約1億港元。

3名被告依次是吳凱瑩(41歲，項目經理)、林志華(60歲，工程統籌)及梁耀祖(48歲，項目經理)。是次演唱會執行總監、大國文化活動及項目經理吳珮珊供稱，大國文化委托藝能處理負重表及懸掛圖則等事宜，並謂藝能具豐富經驗，必定知道要交齊交足文件。吳憶述，2022年7月18日，藝能開始搭建舞台，7月20日完成懸掛6塊LED屏幕。7月25日第一場演唱會展開，7月27日有職安建職員找藝能，據她所知，職安健關注的是後台有部分位置或指示不夠光。就着相關報價方面，吳指，2022年6月21日，藝能向大國文化發報價單，涉及1,096萬港元，列明若演唱會在6月19日前取消，大國需向藝能支付一半費用；若搭建後取消，需付90%費用；若成功舉辦一場，則需全額支付。

演唱會監製林浩源作供指，準備演唱會初期已打算使用LED屏幕，想做上下升降、旋轉效果。因為Mirror有12人，原本想用12塊屏幕。到2022年5月左右舉行的一次會議中，其中一名被告說，12塊屏幕超出承重限制，加上預算會超支，最終決定懸掛6塊。另外，原本構思讓Mirror 12成員坐吊船，沿軌道繞場一周，最終出於安全、效果等因素，構思沒有實行。電訊盈科有限公司助理副總裁李秀儀則稱，有關演唱會舉行了3場，第4場腰斬，餘下8場需取消。大國文化承受經濟損失，謂本來每場票房收入1,000萬，總計9,000萬港元，安排退票和換票等亦牽涉約1,000萬港元支出。

案件編號：DCCC 291/2023