日媒揭安洵交易對象逾半是公安　助開發輿情導控系統

上海安洵信息公司（I-SOON）早前疑外洩內部文件，顯示該公司曾向包括內地安全部門在內的中央機構提供情報收集服務，入侵對象包括香港、台灣、英國等政府部門、大學及電訊供應商。日媒近日訪問台灣情資研究機構，從外洩文件中發現安洵交易對象中，有逾半是公安，更助對方開發輿情導控系統。

日媒採訪發現外流文件的台灣情資研究機構杜浦數位安全（TeamT5），他們在社交平台X上發現一個神秘的URL，認為是攻擊者或洩密者額外創造的帳號，打開後發現的577份文件包含大量用於網攻的技術訊息。安洵外流文件中，有電子表格列出黑客疑已攻破的80個海外目標，取得台灣人口、道路訊息、台灣政治大學數據等，涉及智庫研究兩岸關係。被竊取資訊的還有捷克，參議院外交、國防與安全委員會主席費希爾確認對方竊取的歐盟內部文件屬實，大陸政府則稱對安洵文件完全不知情。

安洵的上海總部目前大門深鎖，大樓管理人指員工已在今年2月被公安帶走。位於四川成都的開發總部辦公室招牌也被拆下，人去樓空。有電腦保安專家分析安洵員工資訊，拼湊出兩名領頭人物，對話紀錄顯示兩人非常重視與大陸政府的關係。據報道，安洵為公安開發的工具「Twitter輿情導控系統」尤為重要，產品說明提到「公安機關做好輿情導控工作對社會維穩至關重要」。該工具有黑客功能，可透過發送釣魚連結，在對方點擊後控制目標帳戶並查看私人訊息，疑涉入侵台灣社交平台操弄上街抗議。有前微博員工稱，該工具是為了操縱海外輿論，透過一切手段鎮壓反對聲音。