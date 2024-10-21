啟德體育園10.27舉行首場測試賽　料總演練人次達20萬

啟德體育園預料明年首季正式開幕，預計體育園整體工程將於年底大致完成。港府計劃本月底起會舉行多場測試賽，測試場地運作及人流管制，會由幾千人開始參與逐步增至約5萬人。首場本地足球測試賽將於下周日（27日）上演，約有1,000名觀眾參與，當局又指除了測試賽，還會進行其他演練，包括人流管制等，預計開幕前總演練人次達20萬。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（21日）在電台節目上表示，預計體育園整體工程將於年底大致完成，並會陸續舉辦多場測試賽測試場地運作，包括人流疏散安排，最初會由幾千人開始測試，再逐步增加至5萬人，預料正式開始前，將累計有多達20萬人次參與各項測試賽和演練。

主場館涉及5萬名觀眾，楊認為要小心處理人流安排，例如散場時人流走向、鐵路安排等。他又指有些活動可能有較多長者及小朋友參與，當局會檢視不同方案。另外，當局希望透過演練和測試賽，測試賣票、入場、實名制驗票等方面運作，令開幕時可真正運作暢順。

首場足球測試賽將於下周日上演，因為是第一次派入場票，當局目標希望測試場地，而測試賽日後亦會陸續舉行，下月會有欖球賽、12月於室內場館及明年1月在主場館亦會有測試賽。