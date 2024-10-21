醫管局高層夫婦超市偷食物罪成　高院指證據充分駁回其上訴

醫院管理局高層莊慧敏及其骨科醫生丈夫趙名宇，涉嫌在黃埔一間超市偷竊逾1,600港元的食物，經審訊後，兩人去年4月被裁定罪成，各判罰款5,000港元。兩人不服定罪提上訴，高院今年7月開庭處理，並於今日(21日)頒判詞，同意原審裁斷，認為兩人有默契地偷竊，本案證據充分，故駁回上訴，維持原判。

本案兩名上訴人是男子趙名宇(48歲)及女子莊慧敏(48歲)，均報稱醫生。控罪指兩人於2022年4月23日在九龍黃埔花園青樺苑(第5期)地庫一層及地下永旺(香港)百貨有限公司偷竊10件食物，總值1,632.8港元。上訴方指，原審裁判官錯誤裁定兩名上訴人的相關招認是出於自願，以及沒有行使酌情權將其剔除。另外，上訴方認為既然原審裁判官認為兩名上訴人毫無默契，即代表「夥同犯案」這個罪行元素存在疑點。案中欠缺足夠證據證明兩名上訴人干犯控罪。

高院法官指，兩名上訴人的錄影會面紀錄，回應自然，語氣平和，完全看不出是因誤導甚或要配合執法部門而作出相關的回應。另外，雖然自動付款機前的物品擺放情況確實有所混亂，但事實是當中共有9件貨物之多未經付款，已付款的貨物總值697.4港元，未付款的貨物卻總值1,600港元，同意裁判官的觀察及其分析，上訴人清楚哪些貨物有否被掃描，並有默契地共同行事進行盜竊。法官直言，證供證據其實已相當充分，更莫說再加上兩名上訴人分別在警誡下及在錄影會面下的招認，認為裁判官的裁斷正確，駁回上訴，維持原判。

案件編號：HCMA 223/2023