大坑西邨重建11居民未和解　押後12.16進行公開案件管理聆訊

大坑西邨宣布重建，仍有少數居民未搬走，管理屋邨的香港平民屋宇有限公司循民事控告拒遷居民，並與其中13名拒遷居民和解不果。雖然法庭建議雙方繼續協商，但平民屋宇延聘資深大律師要求恢復訴訟。區院早前下令撤銷平民屋宇的申請，平民屋宇不服並提出上訴，區院法官上月以非公開形式開庭處理上訴，並於今日（21日）頒布判詞。判詞透露，2名居民跟平民屋宇達成和解，餘下11人的案件，則押後至12月16日上午進行公開案件管理會議聆訊。

是次案件原告為香港平民屋宇有限公司，13名被告均為大坑西邨的居民。兩名被告吳家強和關翠華。均表示已達成和解，餘下的11宗案件未達成和解，有被告方大律師提議安排多一次聆訊，讓訴訟各方繼續努力，但平民屋宇表示不願意繼續參與和解會議。

法官表示，由於和解會議是在雙方同意下進行的，故決定終止餘下的11宗案件的和解會議，並把案件推展至下一階段，進行案件管理。安排餘下的11宗案件進行案件管理會議，在徵詢訴訟各方日誌後，法官把聆訊將於2024年12月16日上午進行，預留一天。法官認為，交由另一位沒有和解會議包袱的聆案官或法官處理，會較為恰當。

案件編號：DCCJ 5505,5507,5509,5511,5514,5545-46,5580,5613-14，5639/2023，DCCJ 42,2486/2024