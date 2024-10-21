換日文包裝　國產青提扮「晴王」身價十級跳

外國進口水果深受內地人歡迎，惟官媒周日（20日）報道揭露，不少聲稱外國進口水果，實際上是利用國產水果換上外國文字包裝魚目混珠，甚至貼上假冒外國品牌標籤，從而賺取高達10倍的差價。

記者前往北京某水果批發市場發現多款國產的「陽光玫瑰」提子，每公斤價格約12至20元（人民幣，下同，約13至22港元）。然而，「進口陽光玫瑰」卻售高達每公斤132元（約146港元）。商家稱，這些「進口陽光玫瑰」是日本進口「香印」和「晴王」提子的統稱。記者購買一箱商家推銷的所謂「進口陽光玫瑰」，發現包裝上印有清晰的日文，卻未標註相關產品資訊。記者後來查閱海關總署公布發現，日本予以准入中國的水果品類目前只有蘋果和梨，意味上述「進口陽光玫瑰」不可能是真正的日本進口提子。有長期從事進口水果批發的業內人士稱，只需在包裝上突出外國文字等元素，再裝上國產葡萄，就成為所謂的進口水果。

除了換包裝冒充進口水果，一些商家還利用外國品牌的標籤造假。在北京某水果批發市場內，記者發現有工人將原本貼上「SweetC」標籤的進口橙，換上了「2PH」、「CITRUS」字樣的標籤。「2PH」是澳洲橙的品牌，而「SweetC」則是南非橙，而兩者差價達5至10倍。有電商平台商店公然售賣水果品牌標籤貼，不久前上海警方查出河南鄭州海某和常某夫婦在沒取得品牌授權下，私自委託印製廠印刷假冒品牌的水果商標，並通過電商平台銷售，2002年起已售出近500萬枚，海某和常某等11人已被移交檢察機關審查起訴。