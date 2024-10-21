餃子店派膠餐具到最後一刻　市民撲飲管「剩幾隻留念」

「走塑」首階段適應期今日(21日)結束，深水埗及長沙灣一帶食肆普遍已轉用非塑膠替代餐具，如紙匙、紙飲管等。明天(22日)將全面使用替代餐具，淘汰膠餐具。與此同時售賣即棄餐具用品店今日異常暢旺，眾多市民一包兩包買走膠飲管等。有買家坦言趁最後一日來買，打算外出用膳時使用，亦會數隻留念。商家則指受管制餐具倉存已清得七七八八，大剩會自用或轉贈老人院等。

東網記者今日(21日)到深水埗及長沙灣一帶視察，先到訪一間被環團不點名指情況最嚴重的連鎖餃子店用膳，午飯時段坐滿人，店舖不止外賣，連堂食均提供膠匙羹、膠飲管，連同膠套，吃一餐至少生產5件塑膠垃圾。用膳期間，職員間中會補充新的紙飲管。她們向記者透露，今晚關門時便會收起受管制膠餐具，明天不會展示及提供，現時只是清尾貨。深水埗另一椰汁飲品店員亦向記者稱膠飲管只會最後今日使用。

記者又分別前往3間售賣快餐用品店，打算購買膠飲管等的市民接種而來，其中一間每10分鐘有約4至5個人查詢及選購。馮先生表示，雖然家中有金屬可重用匙羹，但間中外出時仍會使用即棄餐具，膠匙羹較實淨好用，又笑言買來當紀錄品，「用剩幾隻留念」。

聯發膠袋店主張健龍表示，大部分膠叉、匙羹均已沽清，發泡膠餐具亦只剩小量杯，以及銷量一向不佳的豉油碟，透露仍有約兩、三箱。至於膠飲管，他提到只剩數十包，賣不完的產品會待開派對時自用、捐贈予老人院，或回收循環再造。張提到，近期來購物已並非餐廳食肆「生意客」，較多為一般家庭，購買數量不多，料打算買來在過時過節、野餐開派對使用，另有人協助家人親友購買多包飲管。他提到，餐廳大多都轉訂替代餐具，「佢想買膠嘅我都叫佢唔好」，以免今日用剩造成浪費。

他又引述環保署指，未來當發現店舖違例銷售受規管餐具，將會按每款逐一定額罰款，即同一時間銷售膠飲管、刀、叉及匙羹，將會收到至少4張告票，「並無優惠」，與官方對外說法有出入，感到十分混亂。至於替代餐具價格方面，他坦言陸續有新供應商加入競爭下，來貨價雖然稍降，但與膠餐具仍有一段距離，認為始終生產物料上較貴，舉例水性塗層來貨價已相等膠餐具售價，料成本定必大增。

在長沙灣售賣快餐用品的劉太表示，由於去年底已沒採購受管制餐具，至今倉存已所剩無幾，毋須減價清貨，其中膠飲管已全數沽清。她提到，最近數天特別多散客來找膠飲管，較多為家庭客，相信打算自備膠飲管到餐廳用膳，「始終紙飲管有陣紙味」，但亦沒貨賣。