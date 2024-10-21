資助綜援長者住灣區院舍　雙方已就收費有定案

當局於《施政報告》中提出，將於明年推出試驗計劃資助綜援長者入住廣東省安老院，為期3年，合資格綜援長者每月可獲5,000港元資助，名額1,000個。勞工及福利局局長孫玉菡表示，院舍選擇由4增至11間，6間為香港機構合營，市民毋需擔心院舍在計劃推出後會加價，因為他們不只服務香港人。

勞工及福利局常任秘書長劉焱指，11間院舍已經和局方就收費有定案，「唔係一個波動嘅價格。」她又解釋指一位領取綜援的長者，又在香港居住非資助安老院舍，會有大約9,000港元資助，而要到廣東省養老，可取得大約4,000港元資助，故提供5,000港元資助，讓長者有更多選擇，她續指9,000港元足夠長者在11間院舍中的部分院舍入住，個別更會有零用錢剩下。

另外，《施政報告》提出會恒常化「關愛隊」的撥款，並增加資助金額5成。民政及青年事務局局長麥美娟指關愛隊的隊員全部都是義工，無領取任何津貼，甚至要自資提供服務。而之所以會增加資源，是希望可恒常化關愛隊的服務，除緊急服務外，亦可提供包括日常探訪，舉辦地區為本的社區特色活動等。麥認為，關愛隊達到成立的目的，即凝聚社會資源，共建關愛社區，關愛隊亦收到不少鼓勵及支持，固決定恒常化服務，增加的資源亦會用於關愛隊所提供的服務當中。

圖說：

《施政報告》中提出，將於明年推出試驗計劃資助綜援長者入住廣東省安老院。