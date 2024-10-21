屢爆個資外洩事故　當局研修例私隱例　設強制通報機制

近年有多宗資料外洩事故，有議員關注數碼港事件的後續跟進及強制通報機制。當局指數碼港事件後他們又執行指示並提升保安系統，但指相關規例20年沒有加強，正研究修例並設立強制舉報機制，又指因現時並非強制性，如發生資料外洩但仍採用自願性通報的話是不理想。

數碼港去年9月被黑客攻擊，1.3萬人的個人資料被外洩，而數碼港被入侵8日後伺服器遭攻擊才發現問題。議員狄志遠今日(21日)在政制事務委員會政策簡報會跟進相關個案。個人資料私隱專員公署個人資料私隱專員鍾麗玲指署方會加強宣傳教育力度，現時有主動徹查230宗有關機構和網上搜集資料的事件，以及100宗資料外洩的事件。她指嚴重的個案會通報其執行過失，署方會向機構是否有改善及視察機構的安全系統，確保其安全。

她補充，現時有執行及通報的指引及提升安全指引，亦為機構提供特設培訓。她在被追問

下指出數碼港有執行相關通知，並加強保安措施，亦有外聘專家檢查系統。

議員簡慧敏關注本港現時未有強制通報私隱洩漏事故的機制，指出「宜早不宜遲」，應避免未來發生類似情況。鍾麗玲指現時相關條例的罰則20年未有加強，應該研究修例並加入強制通報機制，透過直接監管資料使用者並作行政罰款。不過，她指需要就經濟環境差等因素，研究合適時機。

另外，本港完善選舉制度後已進行5次選舉，有議員指選舉電子化效果不理想，亦有議員期望設置跨境票站。當局希望在點票方面更順暢快捷，又解釋跨境票站涉及法律及操作上的問題。當局補充，明年選舉會按照法例，與選舉管理委員會商討投票時間。而去年區議會選舉有票站電子選民登記系統故障，有議員指系統在關鍵時間故障，當局須留意是否涉及外國力量。