新一股冷空氣無縫銜接　秦嶺天氣突變2遊客遇難

強冷空氣在過去周末為內地帶來大幅降溫，北方多地感受到初冬寒冷，北京部分山區飄雪，但氣象部門判斷未達初雪標準。上一股冷空氣的影響周日（20日）才結束，新一股冷空氣周一（21日）「無縫銜接」。中央氣象台預計，周一至周三（23日）中東部地區將先後出現3至6℃降溫，局部地區降幅超過8℃。

在足夠低的氣溫中，北方多地雪花登場。內蒙古、山西等地周日出現雨雪天氣，太原觀測到雨夾雪，是當地今年下半年初雪，也是1951年以來最早初雪。「北京真的下雪了」的消息同日衝上熱搜，位於北京門頭溝區的百花山國家級自然保護區飄起雪花，路邊車輛覆上一層薄雪。但北京市氣象局指出，當日北京的降雪很難達到初雪標準，包括全市20個人工站逾半觀測到降雪；城區5站均觀測到降雪，或其中3個或以上站點觀測到降雪，且至少一個站降雪量達0.1毫米或以上。據預測，新一股冷空氣將從西北地區東部自西向東影響內地，周一降溫區主要出現在內蒙古、甘肅中南部、寧夏等地，但和上一股冷空氣相比，此輪強度稍弱。

陝西西安秦嶺冰晶頂周日傳出發生戶外事故，多人被困，經過救援仍有2人遇難。其中一名遇難者親屬周一透露，遇難兩人為情侶，目前已運回老家安葬。救援人員表示，共有兩批遊客從野路夜爬冰晶頂想次日早上看雲海，在途中天氣突變遇險，另有一名傷者目前已脫離生命危險。鄠邑區相關部門表示，會對此次事件發布相關通報。

此外，福建廈門、遼寧盤錦等地近日出現海水倒灌現象，中央氣象台正研級高工周冠博分析指，這與天文大潮有關，導致海水水位升高。盤錦市大窪區二界溝周一因海水倒灌導致部分街道積水嚴重，部分低窪房屋被淹，居民在高處避險。當地多部門啟動應急響應，協助居民排水疏澇，暫未有傷亡報告。遼寧省氣象部門發布預警，周二（22日）凌晨至夜間，渤海北部、中部等地將有9至10級陣風。