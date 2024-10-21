快運首9個月載客量按年增加55%　料年底載客量達600萬

香港快運行政總裁毛潔瓊宣布，今年首9個月的航班數量按年增加超過50%，達疫情前2019年的160%，預計至今年底航班數量可達疫情前的180%。乘客增長方面，今年頭9個月載客量按年增加55%，預計到今年底整體載客量將達600萬人次。她透露，聖誕及農曆新年假期的航班預訂情況理想，預計載客量將按年增加30%。

毛潔瓊指出，日本仍是最受歡迎的目的地，而東南亞地區亦有很大增長，航班量由以往的20%增至30%，而近日推出的越南富國島航線，其聖誕假期的預訂率已達70至80%，反映東南亞航線深受香港市場歡迎，休閒短途旅遊的需求仍然持續。此外，今年頭9個月，從大灣區出發的旅客，較去年同期有雙倍增長，每4個旅客就有1個來自大灣區。

早前因普惠引擎問題，導致快運現有10架空中巴士A320neo型飛機，有5架需要停飛。問到如何應付逐漸增加的載客量，毛潔瓊表示，機隊規模將持續擴大，今年11月，將迎接第40架飛機，亦是第11架A321neo客機。現有的其他飛機，亦會增加使用時數，有信心可以維持運力增長。快運現時所有飛機均為窄體客機，每程飛行時間限制在約4.5小時，即限於短途航點，問到會否拓展寬體機，毛潔瓊稱，母公司國泰航空以寬體機為主，兩者分工清楚，且目標客戶不同，暫無意拓展寬體飛機。

此外，快運今年5月起推出全新票價選項，引起社會熱議。毛潔瓊指出，新票價選項由以往的2種增至4種，不僅可為乘客提供更多選擇，亦可減少航班延誤。她解釋，以往因不少旅客攜帶登機行李上機，需時放置在座位上方的行李架上，而自5月起推出新行李選項後，有超過一半的旅客選擇輕便飛和隨心飛，即只攜帶1件隨身物品上機，擺放在座位下，有助縮減登機時間。她續指，因處理旅客登機行李造成的航班延誤，由平均每月超過1,000分鐘縮至100分鐘。她強調，新票價選項並非變相加價，疫後票價一直正常化；今年首9個月的票價按年有25%的回落，料明年票價相對維持穩。

快運早前宣布今年將合共招聘500名機師及空中服務員，毛潔瓊表示，現已招聘450人，形容進度良好，符合預期，有信心完成招聘目標，預計到年底機組人員的人數接近1,200人。她續指，快運現時有超過400名機師、近700名空中服務員，當中15%空中服務員來自內地，近20%來自亞洲其他地區。