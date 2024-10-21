內地公務員考試逾百萬人報名　3634人爭最熱門崗位

中央機關及其直屬機構2025年度考試錄用公務員報名，上周二（15日）至周四（24日）接受網上報名。截至周日（20日），國考報名第6天已有逾108萬人報名，其中83萬多人通過了審核，最熱門崗位報錄比達到3634:1。

目前，報名人數最多、過審人數最多、競爭比最高的的崗位，均為北京中華職業教育社聯絡部一級主任科員及以下一職，此職位招錄一人，條件很寬泛，基本本科生以上都可報考，目前有6,492人報名，3,634人過審。國家知識產權局商標局審查部門（三）一級主任科員及以下一職，和河北出入境邊防檢查總站石家莊邊檢站一級警長及以下（二）一職的競爭亦激烈，分別排第二及三。廣東省職位亦有逾8.5萬人報名，近6萬人通過審查，最熱職位競爭比為772:1。

有分析指出，在內地經濟不振、失業率居高不下之際，不少求職者選擇考公務員追求「鐵飯碗」。統計顯示，首日已有逾18.5萬人報名，較去年同期大增65%。今年國考在報名的年齡和應屆身份的門檻上有所放寬，也是今年報考人數增加的重要原因之一。