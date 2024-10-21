加企向華購6艘大型貨櫃船　首以人民幣結算

中國船舶集團有限公司旗下滬東中華造船日前與全球最大獨立貨櫃船租賃公司加拿大Seaspan，在上海簽訂6艘自主研發的13,600TEU（標準貨櫃）大型貨櫃船建造合約。這批船單艘造價1.8億美元（約14億港元），合約總額達10.8億美元（約84億港元）。該訂單破天荒採用人民幣結算，是國際公司首次直接以人民幣在中國造船企業下單的大額合約。

上述大型貨櫃船是由滬東中華造船自主研發的綠色環保型貨櫃船，總長約336米，型闊51米，型深30.2米，最大裝箱量可達14,132個標準貨櫃，並提供2,000個冷藏櫃位。該船裝備脫硫塔和節能裝置，可滿足後續綠色燃料改裝需求。滬東中華造船今年已接獲15艘大型貨櫃船訂單，合約總額超過180億元人民幣（約199億港元），Seaspan這批船舶計劃於2026至2028年間陸續完工交付。

報道指，在當前國際形勢下，美國對加拿大的外交施壓，使中加開展貿易合作時面臨諸多挑戰。然而，Seaspan仍選擇與滬東中華造船簽訂這份重大合作訂單，並採用人民幣作為結算貨幣，展示滬東中華造船在國際市場上的競爭力和影響力。