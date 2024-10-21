酒店網訂房搞到瞓街　旅遊達人教你絕招自救

東網日前（13日）報道，藝人森美經網絡訂房平台預訂大阪酒店，豈料抵埗後冇房瞓，險些流落街頭。森美向《東呼即應》表示，以往經此訂房中介平台訂過多次酒店均無出問題，所以「大安旨意」，現正計劃向中介網要求賠償，又指事後獲悉不少網民也曾中招，地點遍布世界，甚至所訂酒店原來早已結業，但訂房平台一樣能夠代訂。旅遊達人提醒，入住酒店不要太遲登記入住，因為容易被視為「無到店」（no show），又教路萬一無法緊急訂到酒店房，可改用當地訂房平台。若無酒店房又不想流落街頭，卡拉OK亦是一個選項。

藝人森美早前到日本大阪旅行，但在入住酒店當日約下午5時，突然獲預訂酒店的中介網站通知，酒店已經沒有房間，最終輾轉在朋友幫忙下找到酒店房，避過「瞓街」一劫。他憶述，自己一星期前已確認預訂及付款，有齊確認信和編號等，登記入住時卻被告知，因不能控制的原因而沒有房間，爭論了兩小時依然無補於事，酒店方更稱無看過其預約。

森美表示，出事後獲很多朋友和網民告知，以往亦曾遇到相同情況，甚至不止日本，澳洲、歐洲及加拿大等地亦有人「中招」，甚至酒店已結業仍能訂到。他指，今次預訂酒店的中介網站算是頗有聲名的大型網站，以往亦曾光顧數次，希望能獲得賠償。他又從自身經歷呼籲市民，就算預訂了酒店房也不能「大安旨意」，尤其當一家人扶老攜幼旅行，就更容易出狀況。

旅遊達人項明生指，森美此次經歷並不常見，明顯是出現了超額預訂。他分析指，因森美選擇在假期最多人流的時間、到旅遊熱門國家日本、到最受歡迎的城市之一的大阪，三個因素疊加，加上森美當日差不多晚上10時才辦理入住手續所致。

他解釋，線上旅行代理（OTA）有渠道經理，可以到酒店後台查看房間剩餘數目，不過有部分線上代理不能到達，要靠人手輸入；若酒店前一天預約率達八成至九成，當日再多預約房間已經爆滿，線上代理無法到達後台，就拿不到酒店房間即時資料，但仍會照讓顧客預訂，但顧客到酒店時就會發現沒有房間。另外，酒店正常辦理入住時間是下午3時，晚上10時才辦理入住，會被視為延遲辦理入住手續，酒店或會顧慮到客人「無到店」（no show），有機會不保留客房。

項明生提醒，若要避免同類事情發生，可在網上平台預約酒店時，到心儀酒店官網查看是否有房間供應，預約後電郵到酒店，說明自己經甚麼平台預訂酒店，如要很晚才辦理入住亦要提前說明；日本、南韓的酒店通常亦會預留部分房間予當地預約平台，若在海外平台訂不到房，可於當地網上平台嘗試預訂。另外，在日本除了酒店，還有很多地方可過夜，例如網吧、「個室」及卡拉OK房等；當地太空艙分開男女，並規定不能醉酒入住，獨自一人亦十分安全。