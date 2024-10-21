豪宅內凌虐債仔致死　4疑犯落網包括未成年人

台灣台中市七期豪宅周日（20日）傳出一名許姓男子疑因毒品、債務糾紛，遭劉姓債主等4人拘禁並凌虐致死，其中年紀最小的疑犯還未成年。警方依私行拘禁致死等罪嫌將4人移送，台中地方法院周一（21日）裁定將劉男等3人羈押禁見，而涉案林姓少年責付法定代理人。

台中警方和消防周日接報指，市政路上七期大樓豪宅內發生命案，緊急派員趕抵現場，發現許男早已失去生命迹象，全身是傷疑遭人拘禁凌虐。檢警周一中午再度前往命案現場搜證，目前已完成驗屍程序，將進一步解剖釐清許男確切死因。警方調查發現，許男生前與劉男有毒品及債務糾紛，劉男多次討債不成，夥同劉姓、石姓及林姓疑犯將許男約到住所，並在屋內施暴。

警方逮捕現場3人並搜出多種毒品，周日上午另逮獲一名未成年疑犯到案。檢察官複訊後，認為劉男等3人涉刑法殺人、傷害致死、私行拘禁致死等罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見，未成年共犯則逕送少年法庭。台媒指，許男戶籍地在新北市石碇區，當地里長透露許男父親、祖父都在兩年前過世，而且時間相差不過5天，沒想到一家三代接連喪命。