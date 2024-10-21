港府提出發展黃金交易中心　機管局擬擴建機場貴金屬儲存庫

最新一份《施政報告》提出發展香港成為黃金交易中心，吸引投資者在港進行黃金倉儲。機場管理局今日(21日)公布，正制定擴建香港國際機場貴金屬儲存庫的計劃，以支持當局相關措施。

機管局表示，自2009年起一直營運貴金屬儲存庫，一直為中央銀行、商品交易所、貴金屬銀行、貴金屬提煉商、交易所買賣基金發行商等，提供倉儲及現貨交收服務，但隨着市場需求急增，儲存庫容量正接近飽和。局方指，擴建儲存庫工作將分階段進行，初步將現有設施容量由150公噸增至200公噸，分階段增至最高1,000公噸，並有空間作進一步發展，會與政府及市場持份者緊密合作，利用新設施促進經濟發展。

施政報告提出，本港黃金進出口量位居全球前列，而地緣政治日趨複雜，凸顯本港安全性和穩定環境優勢，吸引國際黃金現貨在港儲存，當局會推動構建國際級黃金倉儲設施，拓展用家及投資者在港存放和交割實金，帶動抵押和借用等衍生金融服務，為金融業開創新增長點。機管局表示，過去數年投資者對本港的黃金儲存、交易及交收的需求大幅攀升，而香港國際機場是全球其中一個最繁忙航空樞紐，貴金屬儲存庫位處機場的安全地點，一直是世界各地投資者的理想儲存設施，未來將繼續發揮此重要作用。