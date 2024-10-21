台國防部爆重大洩密　情報人員恐受危害

台灣國防部周一（21日）發生重大洩密事件，有政風室承辦人員以電郵方式傳送資料給申報人，導致部長顧立雄、參謀總長梅家樹等人的個人資料全部流出。台國防部回應稱，經檢視確有部分身份具機敏性，不宜隨文發出，作業程序有疏漏，已立即進行風險管控，之後將檢討追責。

台媒報道指，國防部政風室承辦人員將國防部內所有必須申報財產的人員名冊，隨個人申報資料以電郵傳送出去，甚至發給各軍種所屬單位。申報資料從上校階以上到所有將官、參謀總長，甚至到防長顧立雄等人個人資料全數流出，連所有在單位內外全用化名的軍情局情報人員真名資料也外流，恐令他們的身份曝光，進而帶來極度嚴重的人身危害。

台國防部回應指，國防部政風室依據台軍人員財產申報實施規定，於上周二（15日）將「應辦理財產申報人員名冊」函送國防部申報作業轄管單位，辦理定期申報授權作業，但不含各軍種。名冊涉及服務機關、職稱、姓名、申報年度等資訊，但沒個人存款、不動產、投資等申報資料。該部門強調，已第一時間要求各收文單位，採取公文系統退件等方式處理，之後將加強公文作業及管制流程，防範同類事件再發生。