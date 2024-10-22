前列腺增生微創手術　最快僅需15分鐘　部分患者可即日出院

香港50歲以上男性約半數有前列腺增生問題，前列腺增生還會引發嚴重倂發症，包括尿道感染及永久損害腎臟機能。對於前列腺增生的治療，醫生指普遍需時較長且有一定風險，而通過微創手術治療前列腺增生，患者若情況良好甚至可即日出院。有病人表示，曾在今年6月接受過微創前列腺增生手術治療，手術後不需使用尿喉即可自行排尿。

新界東醫院聯網泌尿外科服務主任吳志輝表示，前列腺增生的情況在香港十分普遍。據衞生署數據顯示，香港70歲以上男性有75%的人都有出現前列腺增生的有關症狀，而80歲以上的男性前列腺增生的患者更是到90%。吳志輝指出，前列腺增生通常會帶來諸如排不出小便及尿頻以等症狀，嚴重者還會有如小便失禁、前列腺出血，甚至永久損害腎機能等嚴重併發症。

威爾斯親王醫院泌尿外科顧問醫生羅家麟表示，目前對於前列腺增生能進行微創手術，包括前列腺蒸氣手術和前列腺提拉手術。羅醫生指出，微創前列腺增生手術治療約需時15分鐘至30分鐘，時間較傳統手術快4倍。部分病人術後不需要尿喉，甚至可以即日出院，而且相對傳統治療方式副作用少且安全。

66歲的病人譚先生表示，於4月時曾因前列腺增生的併發症尿瀦流入院，還引發了急性腎阻塞，在6月尾即進行了微創前列腺增生手術。譚先生還表示，手術後他能自行排尿，不需尿喉，腎功能也得到改善。