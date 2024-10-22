中日高級別政治對話日方牽頭人 跟王毅通電話

中日高級別政治對話日方牽頭人秋葉剛男跟王毅（圖）通電話。

中共中央政治局委員兼外長王毅周一（21日）應約跟中日高級別政治對話日方牽頭人、日本國家安保局長秋葉剛男通電話。

王毅說，石破茂政府成立以來，確認將全面推進中日戰略互惠關係，無意同中國脫鈎斷鏈，堅持福島核污染水排海問題雙邊共識，願同中方開展高層交往和各領域對話合作，中日關係實現平穩開局。

王毅強調，中方對日政策保持連續性、穩定性，願繼續按照中日四個政治文件確立的原則和方向，推動中日關係健康穩定發展。希望日方尊重中方核心利益，恪守一個中國承諾，同中方相向而行，堅持中日互為合作夥伴、互不構成威脅的定位，堅持相互支持對方的和平發展，維護鞏固雙邊關係政治基礎，為兩國各領域合作注入新的活力，為地區和平穩定作出中日貢獻。希望日本新內閣展現新氣象，中日關係實現新出發。

秋葉剛男表示，日本堅持致力於全面推進日中戰略互惠關係，構建建設性、穩定的日中關係。願同中方一道，著眼兩國關係發展大局，維護當前雙邊關係發展勢頭，開展方向性、戰略性對話，對外釋放更多積極信號。