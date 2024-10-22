當局申撥5500萬元購三台相控陣天氣雷達　以加強天氣預報能力

香港近年極端天氣頻現，天文台建議建設一個覆蓋全港的相控陣天氣雷達網絡，以加強對香港的惡劣天氣之監測和預報能力。當局呈交立法會的文件披露，局方建議向財委會申請撥款5,500萬港元，用以購置3台相控陣天氣雷達，與現有位於沙螺灣的相控陣天氣雷達組成一個覆蓋全港的相控陣天氣雷達網絡。預計可於2027年3月安裝新雷達，並於同年6月新雷達的測試和啟用。

文件中指出，相控陣天氣雷達能提供高解像度雷達圖像，有效地探測變化快速的天氣情況，天文台自2021年在沙螺灣開始運作一台相控陣天氣雷達，提供高時空解像度的雷達圖像，經過兩年的試驗性運行，證實能有效地探測快速變化的高影響天氣，相比設置在大帽山和大老山的長程天氣雷達，相控陣天氣雷達可以六分之一的時間及5倍解像度完成對大氣的立體掃描，能有效捕捉快速變化的惡劣天氣。

而沙螺灣相控陣天氣雷達的最大覆蓋範圍約為60公里，未能覆蓋整個香港，因此有必要建立一個相控陣天氣雷達網絡，以覆蓋包括九龍半島和港島等人口稠密地區。為此，天文台須購置多3台相控陣天氣雷達，以組成一個覆蓋整個香港的相控陣天氣雷達網絡。預料可結合天文台大帽山及大老山的長程雷達數據，製成雷達合併圖，提升天文台的雷達圖像服務，亦可提升暴雨警告系統在香港的運作。