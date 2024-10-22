3警涉與15歲女性交　2被告擬認妨礙司法公正　需繼續還押

3名男警涉嫌在不同時段，分別與同一名15歲少女發生性行為，因而被控與年齡在16歲以下的兒童非法性交等罪。3人現時均正停職。其中一人早前已認罪，被判囚16個月，另外兩人則表示擬不認罪。該二人於候審時疑曾接觸涉案少女，提出給予10萬港元，換取她不出庭作證，被加控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。兩名被告今（22日）在區院應訊。庭上透露，控辯雙方達成認罪協議，兩名被告擬承認妨礙司法公正罪，原本面對的非法性交及煽惑猥褻罪則將留法庭存檔。法庭排期11月14日作正式答辯，兩名被告均沒有保釋申請，繼續還押。

兩名被告分別為姚燕武（29歲）及吳星熠（28歲），二人報稱公務員。兩名被告被控於2023年12月23日，在香港，意圖妨礙司法公正而作出一項或多於一項有妨礙司法公正傾向的作為，即姚燕武代表吳星熠提出給X港幣10萬港元，以換取X不在針對吳的刑事法律程序中出庭作證。兩人擬承認此罪。

另外，姚燕武被控於2021年9月30日，在香港，煽惑15歲女童X，向她作出嚴重猥褻作為。吳星熠則另被控於2021年12月25日，於香港與15歲女童X非法性交。兩罪會存檔法庭，沒有法庭准許不得繼續檢控。

同案另有一名同任職警員的被告賴子樑（28歲），被控於2021年12月1日，在沙田源康街帝逸酒店某房間，企圖與女童X非法性交。賴於去年9月，在區院承認一項與16歲以下的兒童非法性交罪，最終被法官判處監禁16個月。法官判刑時更直斥被告的行為令警隊蒙羞，並令市民對警隊有負面觀感。

案件編號：DCCC 627/2024、DCCC 917、918/2022