啟德方艙改建青年驛站隔涉　逾60%受訪者促改善交通配套

啟德「方艙」自疫後一直空置，政府提出改建為「青年驛站」旅舍及青年藝術交流空間等配置。有政黨今日(22日)公布的調查結果，指62.8%受訪者認為該處需改善公共交通配套，又指該處交通班次疏落，最長1小時才有車。調查又發現85%受訪者期望將該處改建為「交流園」，支持青年發展。

有政黨在10月18至21日以線上和街站方式收集615份意見，發現62.8%受訪者表示要加強交通網絡配套。該黨指現時只有3條巴士線有觀塘、九龍塘及九龍城來往郵輪碼頭；1條專線小巴來往九龍灣及郵輪碼頭，而該處交通班次疏落每隔30至45分鐘才有車，最長需要1小時，又指啟德綠色捷運興建工程需要7至10年才完工，短期內未能解決交通問題，應用情況「刻不容緩」。

對於改建方艙，該黨期望該處可舉辦歌劇、音樂會及嘉年華等活動，但同時又指該處需滿足外地人來港的住宿需要。被問到該如何平衡噪音問題及居住環境，該黨期望承建商考慮居民，有效分配3,000個單位。

該黨又指指驛站地方大，可在表演時間及安排上協調，強調本港欠缺表現空間。對於方艙空置多時是否仍然合適作住宿用途，又指該處已有基本生活設施，提升後可用作交流之用，至於由政府還是承建商來做則視乎標書內容。

當局早前指假如屯馬綫故障便會將體育園人流引到都鑽石山站，又指巴士難以運載龐大人流。該黨認為一般來說從啟德走到宋皇臺站只需10至20分鐘，但若全綫故障則應由其他公共交通工具接駁到九龍塘、何文田及黃埔等聯近車站，同時建議當局考慮增加交通班次及郵輪接駁到對岸的服務。

該黨關注政府即將舉行的人流演練，強調政府有高級官員作統籌協調，重視體育園工程。被問及1,000人演練和實際5萬次的可比性，該黨指雖然演練時只有1,000人，但亦是個好開始，有指過萬人疏散時可能有「不可能預計的情況」。