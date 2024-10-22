「簡樸房」料2026年底開始登記　暫定認證有效期5年

政府在《施政報告》中，提出以立法方式處理劏房問題。當局以「簡樸房」逐步取締不合標準劏房。房屋局局長何永賢接受傳媒訪問時，預告「簡樸房」最快2026年底起展開登記，當局亦有意簡化登記制度，每次登記後可獲寬限期，暫定成功獲批認證設5年有效認證期，而當局會按個案審批是否延長寬限期。

何永賢指，政府有意簡化登記制度，相關申請「簡樸房」的業主，只需登記姓名、地址、單位面積、屋內設施等基本資料，從而鼓勵更多業主盡快登記。寬限期內，業主可以透過測量師及工程師等合資格專業人士糾正及核實，當局取得文件後，就會盡快審批，並以抽查方式派人覆核。而批出的認證期暫定5年有效，被問到會否延長寬限期，她指當局會研究按個案審批，例如考慮是否出現業主不能控制的因素等。

在執法方面，何永賢提及政府估計有兩次重要的執法時間，分別是登記期和寬限期結束，登記期預料最快2026年底或2027年初，政府要針對拒絕接受登記及繼續私下經營劏房的業主。而寬限期結束大概在2028年，將視乎寬限期的時間，當局會對未能妥善糾正的業主作出警告。政府亦會以風險為本、先易後難的方式處理違規個案，例如優先就環境差劣、劏房數量較多的大廈進行執法行動。

「簡樸房」現時設定室內面積標準為8平方米，何提到有專業學會提出面積不少於10平方米，而政黨及劏房關注團體就建議7平方米，政府最終選擇8平方米，她解釋如提升至10平方米，會有逾半劏房單位違規，造成市場恐慌。至於外界有意見關注規管劏房有可能推高租金，她就指按政府推算，未來有足夠土地和房屋供應滿足現有輪候公屋需求，認為即使撇除不合「簡樸房」規格的3成劏房單位，在當局有空間應付需求下，估計劏房租金大幅攀升的機會不大，甚至有機會下跌。