紅館墮屏藝能3職員控串騙續審　監製供稱首次用旋轉效果屏幕

男團MIRROR 2022年7月28日的紅館演唱會，「阿Mo」李啟言等兩名舞蹈員被懸掛半空的巨型屏幕飛鍘擊中。事後演唱會工程總承辦商藝能工程被揭涉虛報屏幕重量，該公司3名職員同被控一項串謀欺詐罪，及一項屬交替的欺詐罪。3人不認罪，案件今（22日）在區院續審。演唱會監製林浩源（fran9）自言，從事演唱會工作多年，第一次用有旋轉效果的LED屏幕，亦同意負責舞台搭建工程的人一般學歷不高。演唱會導演鄭宇軒（Mark Cheng）則謂，當時剛踏入後疫情時期，不同演出重新展開，他要兼顧不同演唱會工作，算是忙碌。

3名被告依次是吳凱瑩（41歲，項目經理）、林志華（60歲，工程統籌）及梁耀祖（48歲，項目經理）。演唱會監製林浩源今日接受辯方盤問時說，在他過往籌辦的演唱會中，試過懸掛LED屏幕並做升降效果，至於在這次Mirror演唱會旋轉效果，則是第一次。辯方指出，負責舞台搭建工程的人，一般來說學歷不高，林回應道「無深究，應該係」，另同意舞台搭建多採用「師徒制」。

演唱會導演鄭宇軒則供稱，他受林浩源邀請擔任導演，職責包括構思歌單，及跟舞台工程公司溝通。原本演唱會打算用12塊LED屏幕，因吊天器材太重，2022年5月跟藝能等人會議商討，考慮到6塊雙面屏幕都顯示出Mirror 12名成員的臉孔，故初步決定改用6塊屏幕。會議後約一星期，林志華致電給他，說掛6塊屏幕「OK」。鄭宇軒確認，LED屏幕鋼索組件及操控，都是由協興隆而非藝能負責。鄭接受盤問時稱，事發時段剛踏入後疫情時期，不同演唱會剛剛重新展開，當時他籌備Mirror演唱會的同時，也有參與其他演唱會，吳凱瑩及林志華也是該些演唱會的參與者。鄭同意當時自己「都忙」。

案件編號：DCCC 291/2023