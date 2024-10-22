2019年西灣河企圖搶劫判囚6年　22歲男生不服上訴遭駁回

2019年11月11日，西灣河發生警員開槍射傷示威者事件，被稱為「熊仔餅」的中槍男學生周柏均及另一名男學生胡子鍵，事後同被控企圖搶劫和阻差辦公罪。周因涉嫌在中槍後試圖逃去，另被控企圖從合法羈押下逃脫罪，他們早前經審訊後被裁定全部罪名成立，均被判囚6年。其中胡子鍵不服定罪及刑期，向高院上訴庭申請上訴。上訴庭今（22日）開庭處理許可申請。3名法官聽罷陳詞後，即時駁回上訴，將於6個月內頒判詞解釋理由。

今日提上訴的是22歲的胡子鍵。他們被控於當日在太安街、筲箕灣道與成安街十字路口附近，故意阻撓警員A，以及企圖劫去A的警槍。23歲中槍男學生周柏均另被控於企圖從A的合法羈押逃脫。周本來都有提上訴，放棄上訴。至於胡方面，放棄阻差辦公罪的上訴，但就企圖搶劫罪則繼續上訴。上訴由聆訊由上訴庭法官彭偉昌、潘敏琦及彭寶琴審理。

審訊時控方稱，警員當時受4人前後夾擊，期間因見有人圖搶警槍，於是開了3槍，其中一槍打中周的腹部。周在等候救護車時仍拔足嘗試逃走。上訴方指，不能排除上訴人胡子鍵是自然反應下做出撥槍動作，不涉永久剝奪配槍。另外，警員A沒受嚴重傷害，認為刑期過重。不過，上訴庭認為，上訴人沒有在審訊中作供，不能代為構想各樣可能性。法官聽取陳詞後，即時駁回定罪及刑期上訴，維持原判，將於6個月內頒判詞解釋理由。

案件編號：CACC 229/2022