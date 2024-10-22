職訓局擬資助「一試多證」人士　通過者可獲1000元

在職業訓練局的「一試多證」計劃下，考生通過統一考試，便可取得廣東省、香港及澳門頒發的相關證書，計劃現時涵蓋美容業及美髮業。立法會文件中披露職訓局將於2025/26年度起，為通過「一試多證」考試的香港居民提供1,000港元考試費用資助，鼓勵更多本地相關行業的從業員報考以獲取職業能力認可，以提高相關競爭力，亦便於他們探索大灣區的發展機遇，促進大灣區人才流動。

另外，僱員再培訓局會於明年第一季起先落實相關短期措施，包括取消參與培訓人士的學歷限制，並增加最少15,000個年度總學額，以及加強與高等院校、大型機構和龍頭企業等合作等。再培訓局亦會就如何掌握和預測未來技能需求、重新定位和建立品牌、調整架構和人手，以至修訂《僱員再培訓條例》等中長期工作，制定細節和時間表，並於明年底提出方案。

勞工處亦將由明年1月起加強為青年提供就業服務及支援，包括優化「大灣區青年就業計劃」，把青年的參加資格放寬至29歲或以下及持副學位或以上學歷；並把向企業發放的津貼上限提高至每月12,000元或青年月薪的60%，以較低者為準；而「展翅青見計劃」將易名為「展翅青年就業計劃」，並把參加年齡上限放寬至29歲，以及推出「大灣區工作實習計劃」，鼓勵學員了解和把握大灣區的發展機遇。