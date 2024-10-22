醫學會料冬季現肺炎球菌感染高峰　專家籲市民接種20價疫苗

即將踏入冬季，除了流感、新冠、合胞病毒（RSV），香港感染及傳染病醫學會預料，本港冬季亦將出現肺炎球菌感染高峰。入侵性肺炎球菌病有機會引致腦膜炎、菌血症及敗血病等嚴重病症，是去年香港第二主要死因，但有調查顯示，逾9成高風險群組尚未完成相關疫苗接種，學會就呼籲高危人士及長者於高峰期前最少2至4星期接種疫苗。另外，學會代表、香港大學醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅指，20價結合疫苗(PCV20)可以「一針過」預防肺鏈，建議市民可以考慮直接接種20價疫苗。

學會代表、感染及傳染病科專科醫生徐詩駿指出，肺炎球菌可引致多種疾病，較常見的包括中耳炎及肺炎，而侵入性肺炎球菌病更有機會引致腦膜炎、菌血症及敗血病等嚴重病症，甚至引致死亡。衞生防護中心數據顯示，自從「口罩令」放寬，流感、呼吸道合胞病毒、侵入性肺炎球菌病逐步恢復自疫情前水平，相關病症均見上升趨勢。其中，本港肺炎球菌感染高峰期為12至2月。他又指出，冬季會出現流感、合胞等病毒高峰期，而當病人的黏膜被病毒破壞後，就會有機會被細菌入侵，肺炎球菌則屬其中之一。

香港中文大學健康教育及促進健康中心總監、賽馬會公共衞生及基層醫療學院黃至生引用衞生防護中心資料指，肺炎球菌病的高風險情況包括有侵入性肺炎球菌病史、免疫力受損、患慢性病，以及植入人工耳蝸等。衞生署資料指，高危人士要接種兩劑疫苗方算「完成肺炎球菌疫苗接種」。不過有調查就指出，有近6成7高危人士誤以為自己屬「低危」。另一項研究更指出，約11.4%高風險群組只接種過1劑疫苗，有超過9成高危群組未完成疫苗接種。他續指，不少人低估感染肺鏈的嚴重性，而且市民很多時候會忘記上一劑接種的疫苗是哪一款，影響接種序列。

孔繁毅指，肺炎去年是香港排名第二的主要死因，僅次於惡性腫瘤。其中社區感染肺鏈情況最為常見，佔近4成。肺鏈疫苗有13、15、20及23價，其中23價多塘體疫苗覆蓋最多血清型，但孔就指出23價疫苗為免疫系統帶來記憶較短，一、兩年後或會「免疫失憶」，且屆時再接種效果亦不顯著。而20價疫苗能激活記憶B細胞，維持時間更長，亦比13、15價覆蓋更多血清型，更能夠「一針過」，免卻患者打其他價數疫苗後隔幾年要再補打的情況。他又建議政府將20價疫苗納入「疫苗接種計劃」，提升市民完成肺鏈疫苗接種率。