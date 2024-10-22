大埔劏房3母女亡　男戶主否認謀殺　供稱「曾與妻擸刀嘈交」

大埔一劏房3年前發生火警，消防到場救出男戶主，以及他的女友和兩名年僅8歲及13歲的女兒，3母女其後證實不治。執法人員在死者身上發現刀傷，調查後懷疑有人斬人及放火。男戶主被指與案有關。他否認3項謀殺及一項有意圖而縱火罪，案件今（22日）在高院開審，預計審期12日。庭上透露，火警後被告向醫生說「我同老婆嘈交，偷食，我有拎刀」。

62歲被告姚委祥，報稱任職地盤工。他被控於2021年7月12日，在大埔鄉事會坊美雲樓5樓一個單位內，謀殺溫菊芳、賴夢芯及廖淑媛。他另被控於同日，無合法辯解而用火 摧毀或損壞屬於其本人或他人的財產，即該房間及該房間內的物品。承認事實指，溫菊芳終年42歲；賴夢芯終年13歲，是溫跟前夫所生；廖淑媛終年8歲，是溫跟另一位前度所生。美雲樓5樓一個單位劏成3間房，3名死者居於其中一間房。2020年，被告跟溫菊芳發展關係，被告搬進上述房間。

承認事實續指，2021年7月12日凌晨1時許，鄰居報案，消防到場救火，並在單位發現3名事主，3人送院後證實不治。事件發生後，被告亦需送院。醫生問他「啲火點嚟」，被告說「我同老婆嘈交，偷食，我有拎刀，兩個女企喺我前面，我哋有打交」，被問及怎樣起火，被告說不知道。7月12日至14日，被告留醫深切治療部。

案件編號：HCCC163/2023