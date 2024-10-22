國泰訂講150架空中巴士客機　投資千億維持本港航空樞紐地位

國泰航空今日(22日)就訂講150架空中巴士客機舉行慶祝典禮。國泰行政總裁林紹波致詞時指，為配合香港機場三跑系統即將啟用，國泰早前宣布未來7年將投資超過1,000億港元，以維持本港國際航空樞紐地位，資金大部分將用作投資機隊，至今已累計訂購150架新一代飛機，並將於未來數年陸續交付，包括在2026年接收A321neo及A320neo窄體客機；在2027年接收A350貨機，以擴大貨運團隊，以及在2028年接收A330客機新機型。

林紹波續指，機隊以外，國泰亦會增加對客艙產品、機場貴賓室等方面的投資，包括於上周推出經升級改造的波音777-300ER客機，加入全新的商務客艙及高級經濟客艙。此外，國泰明年將在北京及紐約甘迺迪機場推出全新的貴賓室，2026年國泰在香港機場的貴賓室亦會以全新面貌示人。

林紹波又指，今年將繼續擴大旗下網絡，到今年底集團將新增15個新航點，當中國泰航空佔6個，香港快運佔9個。他預計，明年將拓展更多新航點，預計在明年底前，集團航點將達100個。