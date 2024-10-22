9月消費物價指數按年升2.2%　煙酒飆21.4%最多

政府統計處今日(22日)公布9月的消費物價指數，與一年前同月比較，上月整體消費物價上升2.2%，較今年8月的相應升幅2.5%為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在今年9月的按年升幅，即基本通脹率為0.9%，亦較今年8月的1.2%為低。按年升幅收窄主要是由於去年9月食品價格顯著上升導致比較基數較高所致。

政府表示，9月基本消費物價通脹仍然處於輕微水平。食品價格的按年升幅放緩，而能源相關項目價格的跌幅收窄。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。展望將來，整體而言通脹在短期內應會維持輕微。香港經濟續增長或會為本地成本帶來一些溫和上升壓力。與此同時，外圍價格壓力應會進一步緩和，儘管外圍環境仍有不確定性。政府會繼續留意情況。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年9月止的3個月的平均每月升幅為0.4%，而截至今年8月止的3個月的相應升幅為0.6%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.1%及0.2%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年9月錄得按年升幅的類別為煙酒上升21.4%、電力、燃氣及水上升6.5%、住屋上升3.3%、雜項服務上升2%、外出用膳及外賣上升1.8%、雜項物品上升1.2%，以及交通上升1%。另一方面，綜合消費物價指數在今年9月錄得按年跌幅的類別為衣履下跌1.6%、基本食品下跌0.4%，以及耐用物品下跌0.4%。