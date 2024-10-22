「明日大嶼」暫不需考慮錢從何來　發展局：資源先投放北都建設

大白象工程之一的「明日大嶼」交椅洲人工島項目充滿爭議，發展局仍堅持硬推計劃。立法會發展事務委員會今日(22日)開會，發展局表示今年底會就人工島填海提交環評報告，以爭取今屆政府任內期內開始填海，又稱目前不需為整個項目估算最終成本。有議員則關注本港面對龐大財赤，人工島及北部都會區發展的開支或難以負擔，發展局則回應指兩者發展速度不同，較多資源會先投放在北部都會區建設。

發展局長甯漢豪在會上表示，交椅洲人工島現時仍處於環評程序，未達致融資階段，在2027年動工時的財政狀況可能隨着經濟好轉會有變化，目前不需要為整個項目的成本作估算，或考慮「錢從何來」，而交椅洲人工島發展步速已放慢，相信對控制成本有幫助。

對於議員李梓敬關注本港龐大財赤，建築業人手亦短缺，質疑政府能否同時負擔交椅洲填海及北部都會區發展的開支，會否考慮訂立緩急先後。

甯漢豪剛回應表示，北部都會區及交椅洲人工島的發展速度不同，較多資源會投放在北部都會區建設，未來10年北部都會區會提供1,700公頃熟地，而交椅洲人工島只提供300公頃熟地，初時亦只處於填海階段，相信對工程人手的要求未會是最熾熱的階段。