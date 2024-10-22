西貢公路二期改善工程造價減磅4.6億　建造期由8年縮至6年

西貢公路塞到爆，區內居民不斷催促政府加快改善工程。當局今日提交立法會的文件指出，有關匡湖居至西貢市之間的西貢公路分隔車道工程，即西貢公路第二期改善工程提出「減磅」方案，造價預算由原先的32.89億港元，降低14%即4.6億港元至27.489億港元，而建造期亦縮短2年至6年。有議員不認為是「減磅」，只是以更低的價錢達到同樣效果。

立法會工務小組委員會明日(23日)討論西貢公路第二期改善工程撥款申請，運輸及物流局提交委員會的投影資料顯示，工程目的是增加容車量以紓緩交通擠塞及接待旅客、提升道路安全、改善道路暢達性、增強應變能力應付突發狀況及改善管道狀況，期望可縮短西貢市至清水灣道車程一半至20分鐘。

當局指工程預算為27.489億港元，較去年諮詢立法會交通事務委員會時約32.89億港元，「減磅」約4.6億港元，下降14%。第二期工程長度為4.6公里，較第一期長接近一倍，預算高10億港元。但第二期工程的每公里單位價格為6億港元，較第一期低1.4億港元，下降19%。

至於工程預算費用下降，當局指主要原因是使用更具成本效益的設計方案，例如優化地基及護土牆設計、更廣泛地採用共用壕坑及從西貢公路第一期的施工經驗可提高效率，例如採用較大範圍的臨時交通改道方案及在審批程序中提速提效。當局提供的模擬圖顯示新的「特別護土牆結構」有較少範圍挖掘及回填。

去年有議員指工程建造期長，或變為國際笑話；亦有該區區議員指第二期費用較一期高出近乎雙倍。議員容海恩早前曾與路政署跟進相關工程，她不認為是「減磅」，只是造價成本更便宜，又指政府使用了智能方式縮短建築期，總長度縮至6年較原本的8年短。她指曾有議員認為「貴咗啲」，政府後來以新科技改變設計。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌更指委員會贊成初步設計，認為相關工程有需要。他稱，與政府當局會面後得知有新方法優化設計令造價更精準，是簡便但效果相同，在節省資金的同時令工程加快。對於原先逾32億港元造價，他指是「初步設計」，今次方案是在設計後發現實際造價更低。

若工務小組通過申請後，當局預計若11月財務委員會審批通過，明年採用「承建商前期參與」模式，同時進行詳細設計及前期建造工程，例如建造臨時通道、敷設臨時水管及進行工地及樹木勘測等，2026年全面開展擴闊道路、斜坡及護土牆等建造工程，2030年完成大網仔路路段，隨後1至2年完成普通道路段及西貢公路。