涉無牌酒駕等24罪　男警及其父認罪　押後至11月12日判刑

休班男警涉嫌無牌駕駛私家車，在長青公路高速逃捕，又橫越雙白線，事後未能通過酒精測試，其父親則因涉允許兒子駕車，兩父子雙雙被捕。調查期間，揭發男警在案發前，已涉嫌多次無牌駕駛，用來接載同袍返工放工。兩人分別被控危駕、醉駕及無牌駕駛等共24罪。案件今（22日）在沙田裁判法院再訊。男警承認14罪，其父親承認10罪。裁判官押後至11月12日判刑，男警須還押，其父准1000港元保釋。

本案兩名被告為26歲的警員姜淇傑，他現已停職；及其58歲父親姜知勇。兩名被告共被控24罪。姜淇傑承認14罪，包括危險駕駛、酒後駕駛、6項駕駛時沒有駕駛執照及6項沒有第三者保險而使用汽車。控罪指，首被告姜淇傑在2023年12月25日，在新界介乎長青公路及青朗公路支路，在道路上危險駕駛私家車，血液中的酒精比例是100毫升血液有65至115毫克酒精，超過50毫升酒精的訂明限度。另在2023年10月24日、11月10日、11月22日、12月11日、12月20日及12月25日，沒有駕駛執照及第三者風險保險單或保證單而駕駛汽車。

至於姜知勇方面，他則承認10項控罪，包括5項允許沒有駕駛執照的人駕駛汽車，和5項允許他人使用一輛沒有第三者風險投保的汽車。控罪指，他於2023年10月24日、11月10日、12月11日、12月20日及12月25日，允許首被告無牌駕駛該車，而且沒有第三者風險保險單或保證單。案情指，2023年12月25日早上4時許，有警員發現被告姜淇傑在長青公路危駕，要求姜駛到路邊受查，但姜沒理會，高速逃捕，期間12次橫越雙白線。基於安全考慮，警員沒有繼續追截。同日清晨6時許，警員在天悅邨對開發現被告。調查發現，被告會接載同袍上下班。

案件編號：STCC 1488/2024