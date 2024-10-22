相思灣村民涉串謀套丁遭起訴　消息指被告為「村霸」黃子洋堂兄弟

有西貢相思灣村居民涉「套丁」被起訴，消息指被告人為「村霸」黃子洋堂兄弟！廉政公署今日(22日)落案起訴一名小型屋宇(丁屋)申請人，控告他涉嫌串謀一名發展商「套丁」，詐騙地政總署向他批出在西貢興建丁屋的建屋牌照。他獲廉署准予保釋，周四(24日)在觀塘裁判法院答辯。

被起訴的人士為黃詠康，49歲，西貢原居民，他被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。案發於1998年9月至2023年2月，被告是西貢相思灣村原居民，他向地政總署申請在村內興建一幢丁屋，先後向該署遞交多份文件及與該署人員會面。

被告涉嫌與一名發展商串謀向地政總署訛稱，被告在申請興建丁屋期間是相思灣村有關土地地段的唯一業權人，而被告無意亦從來沒有將「丁權」售予其他人士或發展商，亦從未與任何人士訂定任何協議或安排，以轉移或其他方式處理該等土地地段或相關權益。被告涉嫌藉上述虛假陳述，詐騙地政總署批准他興建丁屋。

廉署早前接獲涉及「套丁」的貪污投訴，調查後發現被告涉嫌向該發展商轉移「丁權」建屋，並懷疑與發展商達成協議，發展商為他建屋，完工後，被告可以獲分丁屋其中一層單位的業權，而其餘兩層單位的業權則屬發展商。涉案丁屋於2021年落成。地政總署在廉署調查期間提供全面協助。

根據新界小型屋宇政策(丁屋政策)，每名年滿18歲的男性新界原居民皆可行使「丁權」一次，向地政總署申請在新界認可鄉村範圍內興建一幢丁屋自用，而有關「丁權」不可轉讓。

據了解，涉案的黃詠康是相思灣村「村霸」黃子洋的堂兄弟。消息指，涉案丁屋為36號屋，並非黃子洋持有的No.855白屋，而兩間屋位置相近，36號屋位處白屋旁邊，而調查仍繼續中。

黃子洋作為相思灣村「村霸」，黃在村內經營水上活動店，不但涉及僭建碼頭及佔用空置村屋，連祖堂地亦被其佔用做生意，更涉嫌在海岸保護區倒水泥僭建「私人碼頭」經營水上活動店，又疑霸官地出租車位，村民多番舉報無果。