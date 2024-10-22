大帽山非法偷獵本地稀有龜類　市民若發現可疑人士通知漁護署

新界多個地方發現偷獵者蹤跡，當中有些是沿着山溪捕獵野生動物。嘉道理農場指本港仍存在針對本地稀有龜類以及其他野生動物的偷獵活動，其中發現大帽山有偷獵行動，位置非常接近嘉道理農場園區野生動物的棲息地。農場呼籲市民在遠足時提高警惕，保護香港豐富的生物多樣性。

嘉道理農場表示，本港的生物多樣性是香港被低估的寶藏，同時是大家共同努力重新造林、建立郊野公園和保護區的成果，亦使香港與其他都市化的城市不同，充滿獨特性。非法捕獵即是從大自然中偷竊，從屬於大家的自然環境中偷取資源販賣，而失去的卻是無可替代。

農場稱，本港的動植物多年來一直受到法律和社區行動所保護，但仍被不法之徒視為一個可以為了牟利而非法盜獵動植物的地方，呼籲市民全力保護香港豐富的生物多樣性，拒絕購買任何野生動物或野生動物製成的商品，並在郊外看到任何可疑活動時通知漁護署。

任何人違反《保護瀕危動植物物種條例》，一經定罪，最高可被罰款1000萬元以及監禁10年。根據《野生動物保護條例》，任何人未經許可，不得狩獵、故意干擾、購買、售賣、輸出、要約出售或要約輸出、管有或控制受保護野生動物，違者最高可被判罰款10萬元及監禁1年。