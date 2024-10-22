以公權力謀私斂財　司法部前副部長遭開除黨籍

據中紀委網站周二（22日）消息，國家司法部前黨組成員、副部長劉志強因嚴重違紀，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，決定給予他開除黨籍處分，按規定取消其享受的待遇，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。

劉志強於去年退休後不久被查，調查發現他對抗組織審查，接受可能影響公正執行公務的宴請；在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人牟取利益並收受財物；違規收受禮品禮金及消費卡，利用職權或職務上的影響為他人牟取利益，親屬收受財物；公器私用，將手中的公權力作為謀私斂財的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬、業務推廣、職務晉升等方面牟利，並非法收受巨額財物。

中紀委同日通報，北京市政府前黨組成員、副市長高朋嚴重違紀，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、玩忽職守犯罪，決定給予他開除黨籍處分；由國家監委給予他開除公職處分，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴。通報指，高朋安排管理和服務對象為其家庭提供「保母式」服務；違規在幹部選拔任用等工作中為他人牟取利益，弄虛作假，騙取學歷、學位；違規收受禮金，違規買賣股票，借用管理和服務對象大額錢款；搞權錢交易；玩忽職守，給國家利益造成重大損失等。