「潭美」最快周四闖港800公里　天文台料風勢頗大及有雨

位於菲律賓以東海域的一個廣闊低壓區，已於今日(22日)增強為熱帶風暴，並被命名為「潭美」。根據現時預測，潭美會逐漸增強，並在本周四(24日)稍後至翌日初時進入香港800公里範圍，會以偏西方向橫過南海中北部，大致移向海南島一帶，天文台屆時會發出1號戒備信號，並視乎潭美的動向及本地風力變化，評估是否需要改發3號強風信號。此外，在東北季候風及潭美的共同影響下，本周五(25日)及周末期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨，海有湧浪。

在晚上8時，潭美集結在馬尼拉以東約550公里，預料向西北移動，時速約18公里，移向呂宋一帶。天文台在天氣隨筆表示，衞星雲圖顯示潭美的環流比較廣闊，其對流雲團亦有組織地持續發展。現時菲律賓以東海域的海水溫度高達攝氏28至29度，有利熱帶氣旋發展，預料潭美會逐漸增強並移向菲律賓呂宋一帶。

最新電腦模式資料顯示，潭美會在本周四橫過呂宋後，有較大機會以偏西方向橫過南海中北部，移向海南島一帶，但仍有部分電腦模式指出潭美可能移近華南沿岸一帶。

當潭美於下周初移至海南島附近後，電腦預報模式之間對潭美其後變化未有共識。有電腦模式預計潭美會受較涼及較乾的東北季候風影響而迅速減弱，但與其相關的水氣會以高空擾動形式為華南西部沿岸及南海北部帶來有雨的天氣。不過，亦有電腦模式預測潭美減弱速度比較慢，會在海南島附近徘徊甚或轉向偏東方向橫過南海北部。