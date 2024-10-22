議員關注智慧政府完成會否精簡人手　政府：不是刪工作崗位

立法會智慧城市事宜小組委員會今日(22日)討論推動智慧政府及數字基礎建設的最新情況。議員馬逢國關注智慧政府的規劃，以及今年底前推出的數字化措施，政府會因此而節省多少人手，當智慧政府計劃完成，政府的架構編制有沒有精簡的可能。

他指電子投票做得好，對整個選舉工程有大改進，尤其是去年區選好多甩漏，而今年有一項方案是涉及選舉事務處，會優化選舉統計數字和輸入系統。他認為若可落實電子投票和點票的安排，理論上毋須太複雜地就可取得有關數據，從而毋須輸入資料就可進行統計。選舉方面香港較台灣落後，明年2025年的換屆選舉，系統在今年年底要完成，完成的系統跟明年的選舉系統是否兩碼子事。

數字政策辦公室副數字政策專員麥之駒回應稱，科技可節省多少人手，個別部門會把精簡的人手或資源，是調往其他缺人的工作，而不是刪去工作崗位。換言之，是以現有的人手應付不斷膨脹的服務。因應去年底的選舉，選舉事務處早前提升選舉統計數字輸入的工作，有關係統大大提供600多票站的定時交流和數據收集。有關電子投票的倡議，數字辦積極支持選舉事務處和政制及內地事務局，構建配合明年選舉安排的新增系統的功能和需要。

他又指當局蓋建由數字辦管理的平台，無論是雲端、大數據分折或區塊鏈平台，俱是由央基建完成後由各個部門共用，每一個個別系統因牽涉部門的內部運作，部門一方面保留有關數據，另一方面可透過授權數據交換閘，促進不同部門的分享，不涉個人和敏感的資料可成為開放數據，供市民和創科業界使用。

委員會主席葛珮帆認為智慧政府要採用最新科技以協助城市管理，又舉例指佛山利用訊息服務數字化解決方案的無人機項目，地方政府利用33個無人機的機場，確保10分鐘之內覆蓋佛山所有範圍，並有25種AI算法，高效監察生態環境、交通運輸、違規建築或水流污染。反觀香港的城市管理，不同部門仍申請資源安裝閉路電視，但效果則不及得無人機的無死角全監察，冀智慧政府的頂層設計能考慮最新的技術和布局。

創新科技及工業局副局長張曼莉回應指政府高度重視發展低空經濟，有關工作組會統籌跨部門制訂發展策略和行動計劃，開拓更多的應用場景和推進試點項目，相信不同部門向同一方向邁進，有需要的基建配套和法例，都會一併檢視。