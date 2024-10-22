旅議會推深度遊　配合盛事吸內地客　冀將「人氣」變「財氣」

政府《施政報告》提及發展盛事旅遊經濟，香港旅遊業議會今日（22日）宣布推出「盛事旅遊Link滿Fun」計劃，鼓勵旅行社設計具香港特色主題的深度遊行程，並串連相關行業，例如在5個參與計劃的本地大型商場商場中，安排專人接待、贈送小禮物；酒店業界為旅行團舉行小型歡迎儀式；飲食界提供特色主題團餐等，為旅客帶來特別體驗。

目前已在內地手機平台推出共14條路線，涵蓋美食、文化、歷史、潮流、綠色生態、創意體驗等特色行程，最低可以兩、三人成團。香港旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，相關的特色行程強調旅客體驗，亦會讓他們自主消費，「唔買嘢都唔緊要」，希望讓旅客留下好印象。在盛事活動舉行期間，相關的主題路線亦會配合，例如其中一條主打「串遊酒吧」（bar-hopping)的路線，會明天(23日)起舉行的「美酒佳餚巡禮」期間加入相關體驗活動，冀能為香港「加分」。

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示，業界一直希望可以串連政府舉辦的盛事活動，向旅客展現香港的特色、文化等，不少商場亦配合政府的「熊貓經濟」推出主題活動。他認為香港具備吸引不同類型旅客的條件，有五星級酒店服務高端旅客、有主題樂園吸引家庭客，亦有很多不同的活動、文化、體驗。透過導遊講解香港的特色故事，並串連相關行業提供特色體驗，加以宣傳，可將「人氣」變為「財氣」。

議員姚柏良就表示，訪港旅客有約97%為個人遊的「散客」，團客少之又少。為了將「散客」變成「團客」，業界一直有合力打造「深度遊」產品，而今次的更是「昇華版串連」，希望將「盛事經濟」效益最大化，讓業界得益，並為旅客提供「着數」、驚喜，讓他們有賓至如歸的感覺。