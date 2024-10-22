籌備第三所醫學院工作組首次會議　課程設計列首要考慮

港府籌建香港第三所醫學院，新醫學院採取錯位發展的創新策略定位。今日（22日）舉行籌備新醫學院工作組首次會議，討論在香港建設第三所醫學院的策略方向及主要準則。工作組成員認為新醫學院須就校園和教學設施提出具前瞻性的長遠發展計劃，並兼顧學生在校園和教學醫院等長遠設施可供使用前的過渡性安排，以及可確保財政資源穩健的策略。

工作組建議把新醫學院的課程設計列為首要考慮條件，要求有關醫學課程必須符合香港醫務委員會的規定，並妥善安排醫科生進行充足數量的臨床學習，確保醫科生具備專業知識和臨床技能，保障病人利益。

工作組首個目標是於今年內邀請有意成立新醫學院的本地大學提交建議書。工作組將會與各大學溝通並評估建議書，處理資金安排、課程認證、師生來源、教學醫院和研究等相關事宜，然後就設立新醫學院及相關安排向行政長官會同行政會議提出建議。政府會在北部都會區牛潭尾預留土地，備用作興建新醫學院校舍及配套的綜合醫教研醫院。

當局表示，新醫學院能更好地強化香港的醫療系統，令醫療服務提質提量。也將促進醫學教育及研究的高質量發展，配合香港發展成為國際醫療培訓、研究和創新樞紐；將通過創新課程設計及多元化的收生安排，拓展本地醫學教育及研究的範疇，配合培育未來人才並推動留學香港品牌的發展。