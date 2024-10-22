建造業拖糧潮成風　工會接投訴涉款7千萬

建造業拖糧氾濫成災，上周一（14日）有數十名工人拉起橫額，在科大遊行追薪。有欠薪工人向《東呼即應》申訴，逾百名工人被拖欠6,000萬港元薪金，有人去年11月起未收過「足糧」，如今只能靠積蓄「吊鹽水」，坦言再有一宗拖糧「跳樓都唔掂」；另有二判判頭本身亦被大判拖欠，但不忍工人「有汗出，冇糧出」，抵押房子先行墊付。工會代表透露，收到百多宗求助，涉及金額近2.9億元，其中7,000萬港元牽涉工友薪水，認為除了業界惡習導致拖糧潮氾濫，經濟不景下工程量大減更是關鍵，故問題癥結還是港府要將整體經濟搞活。

香港經濟持續走下坡，「有汗出，冇糧出」成為建造業今年常見現象，不少工程傳出欠薪、拖糧問題。有判頭近日因被承建商「保華建築」拖數，聯同近40名工人在地盤發起遊行。工人陳先生指，以他所知此地盤早幾年已開工，大概由去年11月欠薪至今，承建商有時會出糧，「但可能爭你100萬出5萬畀你」，每次催促均獲回覆幾天後就有，結果拖到現在。他指，其任職公司去年3月開始加入，現時大概有10至20多名夥計被欠薪，涉及圍繞雜項的崗位，加上其他判頭負責的油漆、鐵器及水泥工等崗位，暫時欠薪達5,000萬港元至6,000萬港元。

陳先生稱，判頭到處找人借錢支薪安撫員工，比較相熟、能捱義氣的可能可以稍遲，但關係生疏的員工就要立刻付薪，其老闆都墊付了近1,000萬港元。另一名遭欠薪工人曾先生亦指，其任職公司被拖欠400萬港元至500萬港元工程款項，其中200萬港元至300萬港元涉及工人，老闆將自己的物業抵押予銀行，由1月開始「頂糧」，主要先出糧給由外面叫來、不是太熟的工人，較相熟的則先支付生活費，但都未完全支付人工。

面對大判公司「拖字訣」，工人生活及家庭均大受影響。曾先生表示，已被欠薪約4個月，涉款10多萬港元，現時用錢要「計過度過」，難免要節省家庭使費，家中兩名小朋友平日有補習，現時可能要減少。陳先生亦稱，目前只能動用積蓄、見步行步，以及更加主動追討欠薪。他認為本港始終有基建和維修保養的需要，若政府能改善欠薪問題，最主要是要制訂制度，監管大判如實出糧予判頭，對各界工友而言都是一支強心針。

《東呼》向承建商「保華建築」了解詳情，但至截稿仍未獲回覆。建造業總工會理事長周思傑表示，收到百多宗求助，涉及金額近2.9億港元，其中約7,000萬港元牽涉到工人欠薪，其餘則是工程款項，部分良心分判商要「頂糧」一兩個月，工程量多時可能有其他工程能回籠資金，但現時工程量少，變相收不到錢還要出糧予工人。

周思傑分析，拖糧潮與層層分判、價低者得等工程界惡習固然有關，但經濟不景以致工程量大減才是主因，並引述業內人士透露，目前私人工程已經停了三分之二。他建議，當局短期內可加推工程、舊樓維修等，讓中小型建築公司暫時「有工開」；另外，不少工人會在工程量少的時候轉行，到行業變旺時就缺人，可趁此時多推出有資助培訓，讓工人多學幾門技術，例如白紙升中工、中工升大工、一專多能等，對社會將來發展亦有幫助。