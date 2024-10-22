研究指服用過量撲熱息痛或致肝病　專家倡體弱長者每日不宜食逾3克

服用過量撲熱息痛隨時危害肝臟健康。昨日(21日)發布的最新一期《香港醫學雜誌》中，兩篇由中大醫學院及醫管局專家撰寫的文章指出，過量服用撲熱息痛或用藥時間過長，均為導致肝衰竭的風險因素，建議65歲以上有肝病或營養不良的長者等敏感患者，每日服不應超過3克撲熱息痛。

撲熱息痛常用紓緩發燒或疼痛症狀等藥物，亦經常供患有多種病狙的長者用作鎮痛藥，正常成人的建議劑量一般為每日不多於4克。以每片500毫克的藥片計算，即每日不多於8片。文章引用研究指，2011年1月至2022年6月期間，公立醫院共收到3,873宗撲熱息痛中毒病例，團隊撇除未成年、肝功能紊亂及服用撲熱息痛自殘等患者後，集中分析其中76宗個案，當中5名入院前及入院時肝功能正常的患者，在研究期間死亡；9人患急性肝衰竭，1人有輕度肝功能紊亂。

研究結果顯示，年齡超過80歲、體重低於50公斤、服用時間超過2日、每日劑量大於3克，以及營養不良，均是出現死亡或急性肝衰竭的危險因子，其中服用時間過長、劑量過多，以及年長，3個因素與肝衰竭關係最強。

文章又引用中大醫學院內科及藥物治療學系、公共衞生及基層醫療學院學者評論，指本港社會急速老化，而且長者的認知障礙患者甚多，70歲以上的長者每10個就有一人患病，年逾85歲的長者認知障礙患者佔整體三分一。由於長者經常每從公、私營醫療機構接受治療，而且在社區內的藥房亦非常容易購入撲熱息痛，有機會存在過量使用的風險，故家庭醫生及社區藥劑師的把關角色尤為重要。