消息指前教育局長孫明揚逝世　終年80歲

今日(23日)凌晨時分，有消息指前教育局長孫明揚逝世，終年80歲。據悉，孫明揚於本周二(22日)凌晨時分，在睡夢中安詳離逝，追思會將於下周四(31日)舉行。

孫明揚曾於2021年在報章撰文，稱早前有一段長時間，每晚睡眠都係斷斷續續，難以進入熟睡狀態，即使就寢良久，醒來仍然疲倦，導致精神委靡，影響日常生活。他指起初不以為意，但後來意識到可能患上睡眠窒息症，於是找醫生做檢查同治療。報告顯示，他的嗜睡情況嚴重，具有睡眠窒息症病徵，例如睡眠時多次出現呼吸暫停而引致窒息。2018年他在專欄中透露意外吸入泳池水致右肺發炎，需在瑪麗醫院留醫3個月，曾數次進出深切治療部，體重下跌超過20磅。

孫明揚曾出任多個政府職位，包括教育局局長、政制事務局局長、房屋及規劃地政局局長等，經驗相當豐富。不過，10多年前為穩定樓價所推出的「孫九招」，卻被指為房屋供應短缺及樓價高企埋下成因。

他於1966年加入政府工作，任職政務主任，早年在前新界民政署、徙置事務處及環境科工作，1981年出任副運輸司，隨後於1983年出任市政總署港九市政署署長，並於1985年出任區域市政總署副署長，1986年升任署長。他在1987年被調任政務總署新界政務署長。1989年出任憲制事務司。

1991年11月至1997年8月出任民政事務局局長（回歸前稱政務司）。在1997年3月至7月初曾被借調行政長官辦公室，出任政策統籌局長。他於1997年8月獲委任為政制事務局局長，於2002年7月1日調任房屋及規劃地政局局長。