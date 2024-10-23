中老倡推進經濟走廊建設　做大鐵路合作

金磚國家領導人會晤在俄羅斯喀山舉行期間，國家主席習近平周二（22日）晚會見老撾人民革命黨中央總書記、國家主席通倫。習近平指出，中方願與老方加強交流互鑑，繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持，雙方要繼續做大做強中老鐵路，推進中老經濟走廊建設，打造共建「一帶一路」合作樣板。

習近平表示，中老關係在中國周邊外交中具特殊重要位置，無論國際形勢如何變化，中國永遠是老撾可信賴的朋友和夥伴。中方願與老方鞏固戰略互信，深化務實合作，推動中老命運共同體建設持續走深走實，並進口更多老撾優質農產品，密切教育、文化、青年等領域交流合作，盼加強多邊協調配合，共同維護國際公平正義和廣大發展中國家利益。

通倫表示，老中關係正處於歷史最好時期，雙邊合作的深度、廣度日益拓展，期待與中方持續推進中老鐵路和中老經濟走廊建設。他重申，老撾黨和政府堅定不移奉行一個中國政策，毫不動搖支持中國政府捍衞國家核心利益，支持中方在涉台、涉港、涉疆等問題上的正當立場。他又感謝中方對老撾主辦東亞合作領導人會議提供有力支持，願與中方繼續密切在東盟等多邊平台合作。