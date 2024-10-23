生產力局網絡中心　首9個月處理8,800保安事故破紀錄

近年網絡攻擊的問題猖獗，多個政府部間及公營機構「中招」。生產力促進局旗下的網絡安全事故協調中心今年首9個月，處理破紀錄的8,800多宗保安事故，超越去年全年總數，同時接獲3萬個釣魚網站的報告，按年增加2.6倍。

生產力局主席陳祖恒今日(23日)在在一個網絡安全高峰會上除提出有數據外，又形容人工智能(AI)對網絡安全是一把「雙刃劍」，在增強網絡安全防禦能力的同時，亦降低了網絡攻擊的門檻，生產力局旗下的網絡安全事故協調中心有運用AI技術偵測釣魚網站，不時發現仿冒港人常用的電子商貿平台及即時通訊軟件的假網站。

他指今年頭9個月，中心處理破紀錄的8,800多宗保安事故，超越去年全年總數，同時接獲3萬個釣魚網站的報告，按年增加2.6倍，而今次由生產力局牽頭舉辦的高峰會，邀請了來自內地及國際的專家參與，共商提高網絡安全措施，同時發揮本港作為「超級聯繫人」的角色，亦協助內地企業走向世界。

同場的數字政策專員黃志光指香港可利用AI、第三代互聯網及虛擬資產等技術的進步，結合本港強大的數碼基建及科技人才，將香港提升為世界級創新科技中心。同時提醍AI可能會引起法律、道德及知識產權等爭議，數字政策辦公室已制定AI道德框架，為採用人工智能技術的項目提供指引，政府會在促進創新和維護私隱安全、道德治理原則之間取得平衡，並鼓勵業界與政府合作，推進數位化轉型。

實際上，生產力局早前公布在例行清點時發現多部即將棄置、過往用於本局內部營運的手提電腦失蹤，經進一步調查後，懷疑有外判服務人員未經許可不當取走，經清點涉及數十部手提電腦、電腦硬碟等，已報案處理。該局稱因有加密保護，料無資料外洩，並已通報個人資料私隱專員公署。