當局冀第3間醫學院與現有院校互補　良性推動醫學科研

《施政報告》提出支持本地大學籌建第3間醫學院，並已成立工作組。教育局局長蔡若蓮期望，新的醫學院可培養更多醫護人才，與現有兩間醫學院互補不足，良性互動下推動醫學科研。對於兩間大學近期現校政風波，她認為有不同意見很正常，應好好溝通解決爭議。

蔡今日(23日)在電台節目上表示，目前本港兩間醫學院以本科生為主，成績均非常優秀，而新的醫學院可提供「第二學士學位」課程，定位上可以互補不足。她提到，外國經驗顯示，「第二學位」可縮短培訓時間，加速培養人才，又相信醫科課程要求甚高，競爭激烈，大學也會擇優而取，想報讀「第二學位」而沒醫學基礎知識的人料要有其他方面補足，才能脫穎而出，又說暫時看不到收生上會有年齡限制。

香港大學和中文大學近期出現校董會與校長之間的校政風波，蔡若蓮指出院校管治是「沒有最好，只有更好」，校董會是代表社會監督大學，形容校董會與校長彼此出現不同意見「很正常」。她補充，港大校長張翔與校委會主席王沛詩均以大學着想，但指持不同的意見時可以更好溝通。至於處理港大校政風波調研小組的去向，蔡說會將不同地方的良好管治經驗，提供給大學參考，當大學認為已經運作暢順，相信調研小組功成身退。