廉署拘148人涉偽造工作證明　助工人非法取得專業資格　

廉政公署於10月初分別展開代號「火箭炮」及「烽火台」執法行動，就以貪污手段取得偽造證明文件，詐騙勞工處認可訓練機構發出挖泥機操作專業證書，以及機電工程署註冊電工牌。署方出動共230名調查人員，先後拘捕148人(22-70歲)，並在被捕人的住所及辦公室內，檢獲有關偽造證明及其他證物。被捕人俱已獲准保釋候查，勞工處及機電工程署已審視有關人士專業資格，並啟動吊銷相關牌照程序。

在「火箭炮」行動中，廉政公署根據調查，得悉一名挖泥機操作員於深井經營非認可機械訓練場地，以「包考試成功、取得勞工處認可專業證書」作招倈，收取約22,000港元學費招收大批無經驗人士參加挖泥機操作課程，其後透過5間工程公司的東主或職員，向學員收取約500至1,000港元以提供偽造的3年工作經驗證明，供其報考由勞工處認可訓練機構舉辦的2日短期課程，並串通2間訓練機構的職員，向無實質經驗的學員發出相關證書。

案中共91男20女被捕，包括該名主腦、其助手、涉案工程公司、培訓機構的東主或職員，以及100名工人，初步相信被捕工人所使用的偽造工作證明，全部均由上述5間工程公司開出，廉署將繼續調查有關認可訓練機構簽發證書時，有無涉及其他非法行為。

而在「烽火台」行動中，廉政公署則揭發有電力工程公司東主，以貪污手段收取金錢，協助不乎工作經驗要求的工人，向機電工程署註冊俗稱「A牌」的入門級電工牌。根據法例要求，工人需持有相關進修課程證書，並於行業測試取得合格，以及具有由機電署註冊人員或承辦商簽發的5年有關工作經驗證明。該名公司東主涉嫌舉辦課程，收取約2萬元學費吸引有意入行或無足夠經驗工人參加，並向他們提供偽造電工經驗工作證明文件。

據初步調查所得，涉案電工註冊時所用工作證明逾半由該名主腦的公司開出，其餘則由另外4間公司簽發，部分會具體列出公司曾負責的電力項目，並虛報工人有參與其中，以誤導機電工程署向工人發出牌照。機電工程處經審視後，發現部分牌照早於2018年至2021年發出，涉案工人獲發牌後，部分人只作兼職或轉向其他行業工作。案中37名男被捕人包括該名主腦、4間發出工作證明的工程公司東主及32名電工。

廉政公署指，兩宗案件雖然涉及不同行業，但犯案手法類似，均透過貪污手段非法獲取專業資格，對有關工業安全構成影響，雖然目前得悉涉案工人均未曾發生工業意外，但已聯絡有關部門人員檢視有問題的證書及牌照，並將檢討有關發牌及註冊程序，以強化行業專業資格的誠信風險管理，呼籲公眾及業內人士舉報貪污活動。