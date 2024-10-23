流感疫苗接種計劃展開不足1個月　近8萬名學生已打針

流感高峰期將至，政府今日(23日)安排外展隊，到立法會為議員接種流感疫苗或新冠疫苗加強劑。衞生當局指流感疫苗接種計劃從上月26日開始，不足1個月內，已有超過380間學校完成疫苗接種計劃，近8萬名學生接種。

當局指患上流感可引致嚴重併發症甚至要住院，政府指所有流感疫苗都是每年經過世衞研究而推出，以針對未來1年流感變種病毒，形容一定是新針、新藥，不用擔心是舊瓶舊酒，若更多市民特別是高風險人群及早在流感季節開始前打針，未來一年就能夠減低風險，不但減輕醫療系統壓力，亦對自己健康及整個社會的經濟有很大作用。

今年接種計劃有很多改革，當局指會繼續改善及改革接種方案，讓市民有更多選擇，特別是學童方面，期望老師、校長、幼兒教育工作者盡責任幫助小朋友，讓他們盡快打針得到保護。

立法會主席梁君彥指50位議員接受疫苗注射，包括今天生日的林健鋒議員。他說10月下旬天氣開始轉涼，流感高峰期隨時都殺到，現時是接種疫苗最好的時機。他指流感不是普通的傷風感冒，可引發引發肺炎，心臟衰竭等併發症，後果嚴重，千萬不能掉以輕心。

梁又說，市民對接種疫苗的接受程度正不斷提升，根據衞生署數據，2023至24年度，流感疫苗接種率較上一年度多20%，創歷史新高。但令人擔心的是，6歲以下的幼童群組的接種率仍然偏低，今年有34宗流感重症包括死亡個案，當中25人即7成半沒打流感針。好多議員已「入五」，屬高風險群組，除了打流感針，還要新冠疫苗加強針以減低感染新冠病毒致死的風險。